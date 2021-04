Vaccini: Italia, superati i quindici milioni di somministrazioni. Puglia, mancano dosi: niente sportello da oggi Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 19 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Sono oltre 15 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. Poco meno di un milione (il 90,9 per cento delle scorte), invece, le iniezioni effettuate in Puglia, che è rientrata di nuovo nel novero delle regioni virtuose (solo Veneto e Umbria hanno fatto meglio). A partire da oggi, però, la campagna vaccinale dedicata alle persone d’età compresa tra i 79 e i 60 anni, a causa dell’esigua disponibilità di dosi, andrà avanti esclusivamente su prenotazione attraverso il portale La Puglia ti vaccina. Non sarà più possibile, quindi, vaccinarsi con la modalità “a sportello”. Le nuove consegne «sono attese -comunica la Regione- per mercoledì prossimo». —– Immagini diffuse ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Sono oltre 15ledi vaccino-Covid somministrate in. Poco meno di un milione (il 90,9 per cento delle scorte), invece, le iniezioni effettuate in, che è rientrata di nuovo nel novero delle regioni virtuose (solo Veneto e Umbria hanno fatto meglio). A partire da, però, lavaccinale dedicata alle persone d’età compresa tra i 79 e i 60 anni, a causa dell’esigua disponibilità di, andrà avesclusivamente su prenotazione attraverso il portale Lati vaccina. Non sarà più possibile, quindi, vaccinarsi con la modalità “a”. Le nuove consegne «sono attese -comunica la Regione- per mercoledì prossimo». —– Immagini diffuse ...

