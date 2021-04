Vaccini Italia, "ok da ottobre anche ai minorenni". Pfizer: 100 milioni di dosi extra a Ue (Di lunedì 19 aprile 2021) Da ottobre potrebbero iniziare le vaccinazioni anti Covid dei minorenni , lo ha affermato Sergio Abrignani, componente del Cts . Intanto la campagna vaccinale prosegue con 15.243.980 le dosi finora ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Dapotrebbero iniziare le vaccinazioni anti Covid dei, lo ha affermato Sergio Abrignani, componente del Cts . Intanto la campagna vaccinale prosegue con 15.243.980 lefinora ...

