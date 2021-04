Vaccini, in arrivo 54 milioni di dosi. Oliviero: “Il Governo dia alla Campania le dosi che gli spettano” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’arrivo di 54 milioni di dosi di vaccino nel nostro Paese è la più bella notizia che potevamo ricevere in questi lunghi mesi di pandemia, ci auguriamo che si terrà conto che la Campania è la regione con la più alta densità di popolazione d’Italia”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. L’annuncio di questa massiccia fornitura è stato dato dal commissario per il mercato interno, Thierry Breton, ieri sera in una nota trasmissione televisiva della Rai. “Una notizia che ci fa sperare di arrivare a quella tanto agognata immunità di gregge già in estate – continua il Presidente dell’Assemblea regionale – ma dobbiamo sperare che la Campania riceverà le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’di 54didi vaccino nel nostro Paese è la più bella notizia che potevamo ricevere in questi lunghi mesi di pandemia, ci auguriamo che si terrà conto che laè la regione con la più alta densità di popolazione d’Italia”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della, Gennaro. L’annuncio di questa massiccia fornitura è stato dato dal commissario per il mercato interno, Thierry Breton, ieri sera in una nota trasmissione televisiva della Rai. “Una notizia che ci fa sperare di arrivare a quella tanto agognata immunità di gregge già in estate – continua il Presidente dell’Assemblea regionale – ma dobbiamo sperare che lariceverà le ...

