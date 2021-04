Vaccini, il punto: quando arriveremo a 500mila dosi al giorno? Cts: “Da ottobre possibile via a minorenni” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano: «A brevissimo saremo a 400mila somministrazioni. Questo vuol dire che in un mese riusciremo a vaccinare fra 12 e 15 milioni di persone». E le Regioni fanno i calcoli delle dosi in possesso, c’è il timore di restare senza scorte Leggi su lastampa (Di lunedì 19 aprile 2021) Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano: «A brevissimo saremo a 400mila somministrazioni. Questo vuol dire che in un mese riusciremo a vaccinare fra 12 e 15 milioni di persone». E le Regioni fanno i calcoli dellein possesso, c’è il timore di restare senza scorte

LaStampa : Vaccini, il punto: quando arriveremo a 500mila dosi al giorno? Gimbe: “Molto indietro sulla fascia 70-79 anni” - fabfazio : Domenica a @chetempochefa il commissario europeo per il mercato interno e i servizi @ThierryBreton farà il punto su… - chetempochefa : Questa sera il professor @RobertoBurioni vi aspetta a #CTCF per fare il punto della situazione covid e dei vaccini.… - Riccardo_Tim : RT @anninavigneto: Continuate a fare confronti con la Gran Bretagna per la copertura vaccinale. Vi rendete conto che la GB ha messo a punto… - anninavigneto : Continuate a fare confronti con la Gran Bretagna per la copertura vaccinale. Vi rendete conto che la GB ha messo a… -