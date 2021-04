Vaccini | i medici di famiglia di Napoli | “Nei nostri studi nessun rifiuto | ora più dosi”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “I grandi hub vaccinali non tengono in debita considerazione lo stato di salute dei pazienti anziani o con cronicità al momento della chiamata, ecco perché la vera svolta sta arrivando grazie allana generale”. Lo dichiara Luigi Sparano, segretario provinciale di Fimmg. “Ormai da settimane – aggiunge – lana generale si sta muovendo sul territorio per somministrare le, ancora del tutto insufficienti, e il dato che emerge è chiarissimo. Quando la vaccinazione viene proposta ai cittadini daidii rifiuti di questo o quel vaccino sono pochissimi. Anche il timore su Astrazeneca diventa insignificante, basti pensare che delle nostre somministrazioni il 90% circa dei pazienti eleggibili ad Astra ha ...

Vota! Vaccini, il bollettino di oggi 19 aprile a Parma e provincia. Nelle giornate del 16, 17 e 18 aprile a Parma e provincia sono state vaccinate contro il Coronavirus 8.227 persone.