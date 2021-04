Vaccini | Breton annuncia | “Nei prossimi 3 mesi 54 milioni di dosi all’Italia”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Svolta per la fornitura dei, con Thierrychela quantita delle nuoveper l’Italia: nuova accelerazione nelle forniture. Novità sul fronteper l’Italia, con Thierrychel’arrivo di nuove forniture. Infatti il commissario europeo del mercato ha confermato l’accelerata nella consegna delle. Le sue parole sono arrivate L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ADeborahF : RT @ElioLannutti: Vaccini, Breton: 'Il contratto dell'Europa con AstraZeneca a rischio di rinnovo a causa dei ritardi”. Di male in peggio… - ElioLannutti : Vaccini, Breton: 'Il contratto dell'Europa con AstraZeneca a rischio di rinnovo a causa dei ritardi”. Di male in pe… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton (Ue): 'Speriamo di contare su 55 milioni di dosi di J&J' #Coronavirus - PColorati : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton (Ue): '54 milioni di dosi all'Italia nei prossimi 3 mesi' #Covid - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton (Ue): 'Speriamo di contare su 55 milioni di dosi di J&J' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Breton

C'è un'accelerazione, è più di 3 volte rispetto a quello che è stato ricevuto nel primo trimestre", dice Thierry, il commissario europeo responsabile della fornitura dei, a Che tempo ...Ue,"A Italia 6,5 milioniin più"/ "Entro luglio in totale 54 milioni" Ha deciso di lasciare i suoi documenti e la sua eredità ai vicini di casa, i pittori Irina Avdiyeva e Leonid ...Nel giorno in cui l'Italia supera i 15 milioni di vaccinazioni, dalla Ue arriva l'annuncio che il nostro Paese avrà "nei prossimi tre mesi 54 milioni di vaccini dei quattro ...Clicca e condividi l'articoloNel giorno in cui l’Italia supera i 15 milioni di vaccinazioni, dalla Ue arriva l’annuncio che il nostro paese avrà “nei prossimi tre mesi 54 milioni di vaccini dei quattr ...