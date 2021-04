Vaccini, alle ore 12 di oggi altre 29.298 dosi. Campania a 1,3 milioni di somministrazioni (seconda dose per 358.220) (Di lunedì 19 aprile 2021) Supera quota 1,3 milioni il numero di somministrazioni di vaccino anti Covid-19 in Campania. alle ore 12 di oggi, lunedì 19 aprile, sono 1.301.087 le dosi inoculate, 29.298 in più rispetto alla stessa ora di ieri. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 942.867 cittadini, di questi, 358.220 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Supera quota 1,3il numero didi vaccino anti Covid-19 inore 12 di, lunedì 19 aprile, sono 1.301.087 leinoculate, 29.298 in più rispetto alla stessa ora di ieri. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima942.867 cittadini, di questi, 358.220 hanno ricevuto la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

