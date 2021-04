Usa, aereo della Seconda Guerra mondiale atterra tra i bagnanti | video (Di lunedì 19 aprile 2021) Un aereo della Seconda Guerra mondiale è atterrato sulle rive del mar della Florida lo scorso 17 aprile. Il velivolo - un aereo TBM Avenger - si stava esibendo al Cocoa Air Beach Show, quando il pilota ha riscontrato un guasto che lo ha portato ad atterrare poco vicino alla riva, di fronte agli occhi increduli dei bagnanti. L'aereo Avenger è stato utilizzato per la prima volta nel 1941 ed è ricordato come il più grande aereo monomotore utilizzato durante la Guerra. Guarda tutti i video Usa, nave si capovolge nel Golfo del Messico: 12 dispersi video Una nave commerciale si è capovolta ieri pomeriggio nel Golfo del Messico, ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Unto sulle rive del marFlorida lo scorso 17 aprile. Il velivolo - unTBM Avenger - si stava esibendo al Cocoa Air Beach Show, quando il pilota ha riscontrato un guasto che lo ha portato adre poco vicino alla riva, di fronte agli occhi increduli dei. L'Avenger è stato utilizzato per la prima volta nel 1941 ed è ricordato come il più grandemonomotore utilizzato durante la. Guarda tutti iUsa, nave si capovolge nel Golfo del Messico: 12 dispersiUna nave commerciale si è capovolta ieri pomeriggio nel Golfo del Messico, ...

Advertising

giovann58134961 : Intercettati aerei di pattugliamento di Norvegia e Usa da caccia russo MiG-31 sul Mare di Barents:… - AlbertoBelfiori : @VEventuali No, penso che lui lo abbia comprato dopo il film. L’aereo lo usa per fare traino striscioni. - willycuba65 : @dambro_d @brigitte_gio ma quello è obbligatorio per legge, è lo stesso principio dell’aereo: sostituiscono tutte l… - Marilenapas : RT @repubblica: Guasto durante l'esibizione: aereo della Seconda guerra mondiale atterra tra i bagnanti - DanielePG_Z : RT @tempoweb: Sfiorata la tragedia nelle spiagge della #Florida Ammaraggio dell'#aereo in mezzo alla folla #emergenza #19aprile #usa #iltem… -