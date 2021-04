Uomini e Donne, Sara Shaimi rivela come mai era finita con Sonny Di Meo, poi gli lancia un appello (Di lunedì 19 aprile 2021) Ne è passato di tempo da quando un’emozionatissima Sara Shaimi ha scelto negli studi di Uomini e Donne il suo Sonny Di Meo. Dopo aver abbandonato il dating show di Canale 5 mano nella mano i due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore nonostante la distanza, e per un pò di tempo le cose sono andate a gonfie vele. Qualcosa però poi è andato storto. A gennaio era stato in primis Sonny ad annunciare la rottura, e in seguito Sara aveva invece provato a spiegare i motivi per il quale avevano deciso di interrompere la loro relazione. Ma è del mese scorso invece la notizia che tra Sonny e Sara è tornato il sereno, e a confidarlo era stata l’ex tronista sul suo profilo Instagram tramite tre foto in cui aveva scritto ‘Dannatamente ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 aprile 2021) Ne è passato di tempo da quando un’emozionatissimaha scelto negli studi diil suoDi Meo. Dopo aver abbandonato il dating show di Canale 5 mano nella mano i due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore nonostante la distanza, e per un pò di tempo le cose sono andate a gonfie vele. Qualcosa però poi è andato storto. A gennaio era stato in primisad annunciare la rottura, e in seguitoaveva invece provato a spiegare i motivi per il quale avevano deciso di interrompere la loro relazione. Ma è del mese scorso invece la notizia che traè tornato il sereno, e a confidarlo era stata l’ex tronista sul suo profilo Instagram tramite tre foto in cui aveva scritto ‘Dannatamente ...

