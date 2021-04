Uomini e Donne | Sara Shaimi rivela come mai era finita con Sonny Di Meo | poi gli lancia un appello

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ne è passato di tempo da quando un’emozionatissimaha scelto negli studi diil suoDi Meo. Dopo aver abbandonato il dating show di Canale 5 mano nella mano i due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore nonostante la distanza, e per un pò di tempo le cose sono andate a gonfie vele. Qualcosa però poi è andato storto. A gennaio era stato in primisad annunciare la rottura, e in seguitoaveva invece provato a spiegare i motivi per il quale avevano deciso di interrompere la loro relazione. Ma è del mese scorso invece la notizia che traè tornato il sereno, e a confidarlo era stata l’ex tronista sul suo profilo Instagram tramite tre foto in cui aveva scritto ‘Dannatamente ...

Advertising

MonicaCirinna : Tanti a favore del #DDLZan, intellettuali, donne e uomini di cultura, spettacolo, moda. Perfino l'ex senatore Razzi… - DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - kittesencul : RT @mdimagritt: Cioè boh la polizia ha sparato lacrimogeni letteralmente in faccia a donne e uomini e ha quasi ammazzato Giovanna Saraceno… - WeWorldOnlus : (2/4) Le donne soffrono ancora di diverse discriminazioni (salari più bassi, contratti più precari, sovra istruite… - Zuki87778781 : @mariamacina Chiamarla 'ristrettezza mentale' è un eufemismo! Chi potrà spiegarle in parole povere che l'Europa è q… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Con l'arrivo della bella stagione, siachesi preparano per essere pronti in vista dell'estate. Per farlo e arrivare nel modo migliore, la dieta di maggio è il regime perfetto da seguire per tenersi in forma. Vediamo cosa ...È così assurdo che siamo ancora a questo punto, con gliche vogliono controllare tutto nelle relazioni con le. Quando stavo scrivendo il video, volevo raccontare questa storia in modo ...Rivoluzione rosa alla Scala. «Entro l’estate ci sarà un codice di comportamento a tutela delle lavoratrici nel mondo dello spettacolo». Così il ...Da Bruno Vespa a Celentano, da Cavalli ad Al Bano, si moltiplicano i vip italiani che investono in agricoltura. Ma negli Usa sono andati oltre e ora le star puntano sulle startup AgTech ...