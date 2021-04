Uomini e Donna: i nuovi volti del parterre del Trono Over (Di lunedì 19 aprile 2021) Nello studio di Uomini e Donne sono arrivati da poco numerosi nuovi volti. Le new entry hanno infoltito il parterre del Trono Over permettendo al dating show di Canale 5 di guadagnare nuove dinamiche e nuove interazioni tra vecchi e nuovi protagonisti. Da tempo a Uomini e Donne il Trono Classico e il Trono Over convivono nello stesso studio. Questo tipo di edizione mista piace molto ai telespettatori in quanto regala un grande spazio ai volti del Trono Over che, spesso, risultano più divertenti e più portati a spiazzate in studio. Oltre ai soliti volti che proprio non trovano l'amore e continuano quindi ad essere protagonisti di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Nello studio die Donne sono arrivati da poco numerosi. Le new entry hanno infoltito ildelpermettendo al dating show di Canale 5 di guadagnare nuove dinamiche e nuove interazioni tra vecchi eprotagonisti. Da tempo ae Donne ilClassico e ilconvivono nello stesso studio. Questo tipo di edizione mista piace molto ai telespettatori in quanto regala un grande spazio aidelche, spesso, risultano più divertenti e più portati a spiazzate in studio. Oltre ai solitiche proprio non trovano l'amore e continuano quindi ad essere protagonisti di ...

