Università di Pavia: undici borse di studio nel segno della sostenibilità (Di lunedì 19 aprile 2021) Pavia " undici progetti di ricerca che spaziano dalle neuroscienze al fotovoltaico sostenibile passando per la microelettronica e la medicina personalizzata. È stata sottoscritta oggi, lunedì 19 ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 aprile 2021)progetti di ricerca che spaziano dalle neuroscienze al fotovoltaico sostenibile passando per la microelettronica e la medicina personalizzata. È stata sottoscritta oggi, lunedì 19 ...

Università di Pavia: undici borse di studio nel segno della sostenibilità È stata sottoscritta oggi, lunedì 19 aprile, la convenzione quadro siglata dall' Università di Pavia , Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Intesa Sanpaolo che vuole sostenere il processo di ...

