Una Vita puntate spagnole: Genoveva vuole morire! (Di lunedì 19 aprile 2021) Il finale di Acacias 38 è ormai vicino e Genoveva è una delle protagoniste assolute dell'ultima stagione di Una Vita. Il suo amore ossessionante per Felipe è stato motivo di contrasto con le donne amate dall'Alvarez Hermoso, che sconvolto da diverse disgrazie si sta spingendo sempre di più verso il baratro della pazzia. Nell'ultimo capitolo della telenovela spagnola, la Salmeron è sposata e in attesa un figlio da Aurelio, suo marito. Quest'ultimo misterioso e minaccioso è della sua stessa pasta e come lei vive in nome della vendetta. Infatti il loro non è un matrimonio d'amore, bensì dettato da interessi comuni. Le trame ordite dalla donna però arriveranno a spingerla oltre il limite, tanto da farle pensare di lasciare questo modo. Vediamo che cosa succederà.

