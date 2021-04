“Una vita drammatica”. Valentina Persia, dietro il sorriso la verità sulla naufraga: “Due lutti devastanti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Valentina Persia, tutta la verità sulla sua vita. La voce è quella di una persona che tra tutte conosce davvero la verità. Paolo, fratello della comica ora concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ha raccontato tutto di fronte alle telecamere di Domenica Live. Questo perché dietro la sua ironia, Valentina Persia ha dovuto ‘mascherare’ una “vita drammatica”, segnata da sofferenze e perdite. Dall’età di 5 anni, Valentina Persia ha sempre dimostrato di avere un carattere forte, proteso a portare luce e trasmettere gioia; “Valentina è sempre stata così. A 5 anni fece per la prima volta l’imitazione di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini”, conferma Paolo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021), tutta lasua. La voce è quella di una persona che tra tutte conosce davvero la. Paolo, fratello della comica ora concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ha raccontato tutto di fronte alle telecamere di Domenica Live. Questo perchéla sua ironia,ha dovuto ‘mascherare’ una “”, segnata da sofferenze e perdite. Dall’età di 5 anni,ha sempre dimostrato di avere un carattere forte, proteso a portare luce e trasmettere gioia; “è sempre stata così. A 5 anni fece per la prima volta l’imitazione di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini”, conferma Paolo. ...

