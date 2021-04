Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo arrivo sconvolge Genoveva (Di lunedì 19 aprile 2021) Genoveva Salmeron non smetterà di riservare colpi di scena al pubblico di Canale 5, come annunciano le anticipazioni spagnole.La terribile dark lady di Acacias, infatti, tra i tanti segreti legati al suo passato si ritroverà a fare i conti con una persona che tornerà nella sua Vita e la sconvolgerà. La Salmeron, dopo il terribile attentato che distruggerà il quartiere e toglierà la Vita a Carmen e Antonito Palacios, tornerà come legittima moglie di Aurelio Quesada, ma quello che sembrerà un matrimonio felice e perfettamente riuscito, si rivelerà un vero e proprio inferno per la donna, tra macchinazioni, bugie, sotterfugi e continue discussioni. Ad un certo punto, Genoveva scoprirà di essere incinta, ma quella notizia la getterà nel panico in quanto non ha alcuna ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021)Salmeron non smetterà di riservare colpi di scena al pubblico di Canale 5, come annunciano le.La terribile dark lady di Acacias, infatti, tra i tanti segreti legati al suo passato si ritroverà a fare i conti con una persona che tornerà nella suae larà. La Salmeron, dopo il terribile attentato che distruggerà il quartiere e toglierà laa Carmen e Antonito Palacios, tornerà come legittima moglie di Aurelio Quesada, ma quello che sembrerà un matrimonio felice e perfettamente riuscito, si rivelerà un vero e proprio inferno per la donna, tra macchinazioni, bugie, sotterfugi e continue discussioni. Ad un certo punto,scoprirà di essere incinta, ma quella notizia la getterà nel panico in quanto non ha alcuna ...

