Una Vita, anticipazioni spagnole: arriva Gabriela, la figlia di Genoveva (Di lunedì 19 aprile 2021) Non c'è pace per Lolita e a rivelarlo sono le ultimissime anticipazioni di Una Vita che arrivano dalla Spagna. La donna, dopo aver seppellito suo marito Antonito, ha aperto il suo cuore ad una new entry Fidel. Purtroppo, però, gli spoiler rivelano che anche per quest'ultimo la situazione assumerà una piega non proprio felice. Per Genoveva ci sarà un colpo di scena inaspettato! Tempo fa avevamo rilasciato in anteprima la notizia riguardante una possibile figlia di Genoveva Salmeron. Ebbene, ad Acacias giungerà Gabriela e dirà di essere la figlia che la dark lady non ha voluto! anticipazioni Una Vita, trame iberiche: Fidel colpito da un'arma da fuoco Lolita verrà a sapere da suo suocero che Fidel è tornato ai vecchi ...

