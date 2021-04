UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 20 e mercoledì 21 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) anticipazioni puntata 1158 di Una VITA di martedì 20 e mercoledì 21 aprile 2021: Genoveva, provocata da Ursula Dicenta, si augura che quest’ultima muoia. Scossa dalle parole della Salmeron, Ursula in convento chiede di poter vedere un confessore. Leggi anche: Una VITA anticipazioni: GENOVEVA, un terzo uomo si farà avanti con lei. Ecco chi è Mendez decide di interrogare Marcia riguardo al litigio tra Felipe e Santiago. Intanto in ospedale, il legale si risveglia ma rimane sotto osservazione. Jacinto e Marcelina pensano che il messaggio della zia Anita sia collegato al numero vincente della lotteria e così iniziano a cercarlo. Margarita insiste a far credere a Bellita che José Miguel abbia dei comportamenti equivoci. A quel punto ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 19 aprile 2021)1158 di Unadi20 e21: Genoveva, provocata da Ursula Dicenta, si augura che quest’ultima muoia. Scossa dalle parole della Salmeron, Ursula in convento chiede di poter vedere un confessore. Leggi anche: Una: GENOVEVA, un terzo uomo si farà avanti con lei. Ecco chi è Mendez decide di interrogare Marcia riguardo al litigio tra Felipe e Santiago. Intanto in ospedale, il legale si risveglia ma rimane sotto osservazione. Jacinto e Marcelina pensano che il messaggio della zia Anita sia collegato al numero vincente della lotteria e così iniziano a cercarlo. Margarita insiste a far credere a Bellita che José Miguel abbia dei comportamenti equivoci. A quel punto ...

