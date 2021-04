Una vita anticipazioni: chi ha investito Felipe? Santiago nei guai (Di lunedì 19 aprile 2021) Genoveva oltre a essere sconvolta per quello che è successo a Felipe viene braccata da Ursula che le fa notare come tutto quello che entra nella sua vita viene distrutto. Adesso l’incidente a Felipe…La donna è davvero sotto choc e non sa come reagire. Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda il 20 aprile 2021 su Canale 5? Nel nuovo appuntamento con la soap spagnola scopriremo come sta Felipe e quali sono le sue condizioni: è possibile che si svegli dopo l’incidente? E chi lo ha fatto investire, c’è lo zampino di Andrade dietro a tutto questo? Non ci resta che scoprire maggiori dettagli con le ultime news da Acacias 38. In onda domani nella puntata del 20 aprile 2021, la prima parte dell’episodio 1157 di Acacias 38… Una vita anticipazioni: la trama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021) Genoveva oltre a essere sconvolta per quello che è successo aviene braccata da Ursula che le fa notare come tutto quello che entra nella suaviene distrutto. Adesso l’incidente a…La donna è davvero sotto choc e non sa come reagire. Cosa succederà quindi nella puntata di Unain onda il 20 aprile 2021 su Canale 5? Nel nuovo appuntamento con la soap spagnola scopriremo come stae quali sono le sue condizioni: è possibile che si svegli dopo l’incidente? E chi lo ha fatto investire, c’è lo zampino di Andrade dietro a tutto questo? Non ci resta che scoprire maggiori dettagli con le ultime news da Acacias 38. In onda domani nella puntata del 20 aprile 2021, la prima parte dell’episodio 1157 di Acacias 38… Una: la trama ...

Advertising

NetflixIT : Questo tweet è dedicato a te, che hai appena finito di vedere tutte le stagioni di una serie bella lunga e non sai… - poliziadistato : Giovanni ieri non ce l'ha fatta. Era uno dei Falchi di Napoli. Ne era orgoglioso. Una vita passata 'in strada'. Ama… - stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - WVecchis : In un momento così difficile, con una pandemia che morde l’economia e la vita sociale,con delle priorità che non pe… - anto_at71 : Mi auguro solo Pier non si faccia venire sensi di colpa. È presentissimo ed ha tutto il diritto di rifarsi una vita… -