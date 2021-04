Una Vita, anticipazioni 20 aprile: José sconvolge Arantxa (Di lunedì 19 aprile 2021) In casa Dominguez, come rivelano le anticipazioni di Una Vita di martedì 20 aprile, sta per abbattersi un vero e proprio ciclone. Da qualche tempo, infatti, Margarita, oltre a somministrare del veleno a Bellita versandolo di nascosto nel tè, sta instillando nella donna dubbi e sospetti circa la fedeltà di José. In particolare, la Carrion ha inVitato Bellita a stare attenta all'attrice Esther Nadal con la quale, secondo lei, l'uomo potrebbe tradirla. La Del Campo, sempre più istigata dall'amica, deciderà di agire per spiare il marito e capire se abbia davvero una tresca con l'attrice. A tale scopo, l'artista incaricherà Arantxa, che, mandata dalla sua padrona, indagherà su José. La domestica si imbatterà in una scena che la lascerà senza parole dal momento che vedrà ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) In casa Dominguez, come rivelano ledi Unadi martedì 20, sta per abbattersi un vero e proprio ciclone. Da qualche tempo, infatti, Margarita, oltre a somministrare del veleno a Bellita versandolo di nascosto nel tè, sta instillando nella donna dubbi e sospetti circa la fedeltà di. In particolare, la Carrion ha into Bellita a stare attenta all'attrice Esther Nadal con la quale, secondo lei, l'uomo potrebbe tradirla. La Del Campo, sempre più istigata dall'amica, deciderà di agire per spiare il marito e capire se abbia davvero una tresca con l'attrice. A tale scopo, l'artista incaricherà, che, mandata dalla sua padrona, indagherà su. La domestica si imbatterà in una scena che la lascerà senza parole dal momento che vedrà ...

