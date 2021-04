Una Vita, 19 aprile 2021: anticipazioni puntata di oggi. Brutte notizie per Bellita (Di lunedì 19 aprile 2021) Una Vita, 19 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 19 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. La Vita di Felipe è appesa ad un filo: poco prima di arrivare in tribunale verrà investito da un auto e poco dopo perderà i sensi. Ramon e Carmen assisteranno all’incidente e correranno subito in suo aiuto fermando un medico che si trovava lì per caso. Quando arriverà in ospedale, ancora privo di sensi, la situazione sarà subito poco rassicurante per il povero Alvarez-Hermoso. Ma chi ci sarà dietro questo tragico incidente? Nel frattempo, Margherita Carchano proverà ancora a mettere ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Una, 19: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 19: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ladi Felipe è appesa ad un filo: poco prima di arrivare in tribunale verrà investito da un auto e poco dopo perderà i sensi. Ramon e Carmen assisteranno all’incidente e correranno subito in suo aiuto fermando un medico che si trovava lì per caso. Quando arriverà in ospedale, ancora privo di sensi, la situazione sarà subito poco rassicurante per il povero Alvarez-Hermoso. Ma chi ci sarà dietro questo tragico incidente? Nel frattempo, Margherita Carchano proverà ancora a mettere ...

Advertising

NetflixIT : Questo tweet è dedicato a te, che hai appena finito di vedere tutte le stagioni di una serie bella lunga e non sai… - poliziadistato : Giovanni ieri non ce l'ha fatta. Era uno dei Falchi di Napoli. Ne era orgoglioso. Una vita passata 'in strada'. Ama… - stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - eleadevalois : no perché ho paura che le mie foto inizino a circolare e che poi la mia vita sia rovinata, sono una persona paranoi… - uspalletti : RT @DiegoFusaro: La paura della morte non impedisce di morire. Ma impedisce di vivere. La pretesa di una protezione totale non protegge la… -