Una persona su sei usa il nome dell’animale domestico come password : fate attenzione (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo il National Cyber ??Security Center (NCSC) del Regno Unito, fino al 15% dei britannici utilizza i nomi dei propri animali domestici come password per “proteggere” i propri account online. L’agenzia ha citato i dati di un sondaggio che ha rivelato come un numero preoccupante di britannici si lasci spalancare all’acquisizione di account e ad altri attacchi. Ben il 14% utilizza i nomi dei membri della famiglia come parte delle proprie password. Un altro 13% utilizza una data per loro importante, con il 6% che integra il nome della propria squadra o squadra sportiva preferita nelle proprie password. Inoltre, il 6% ha ammesso di utilizzare la “password” per intero o in parte. In tutti questi casi, i criminali informatici potrebbero facilmente ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo il National Cyber ??Security Center (NCSC) del Regno Unito, fino al 15% dei britannici utilizza i nomi dei propri animali domesticiper “proteggere” i propri account online. L’agenzia ha citato i dati di un sondaggio che ha rivelatoun numero preoccupante di britannici si lasci spalancare all’acquisizione di account e ad altri attacchi. Ben il 14% utilizza i nomi dei membri della famigliaparte delle proprie. Un altro 13% utilizza una data per loro importante, con il 6% che integra ildella propria squadra o squadra sportiva preferita nelle proprie. Inoltre, il 6% ha ammesso di utilizzare la “” per intero o in parte. In tutti questi casi, i criminali informatici potrebbero facilmente ...

Advertising

ilriformista : Un pm fa una pura ipotesi di reato. In nome di quale diritto, e del diritto di chi, sarebbe lecito rendere pubblica… - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - fattoquotidiano : Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona - MarcoLudovico2 : @Potemkin959 Non ci ho capito molto di più sulla critica ?? È una persona che io personalmente stimo moltissimo con… - MamboIl : @Fortunablu17 @Blowjoint @UgoQuinzi @tsmellony @Sabbath_fed @SaBella23754335 @gland54 lei é una brutta persona... d… -