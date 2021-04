Una mail a Speranza e riunioni coi vertici del ministero: così Ranieri Guerra discusse a Roma del dossier sul piano pandemico. E lo bloccò – Il documento (Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ripetuto più volte (l’ultima ieri a Mezz’ora in più) di non essere stato lui a bloccare il report dell’Oms che criticava aspramente l’Italia per non aver aggiornato il piano pandemico nazionale. Un ritardo che, secondo gli autori del dossier, sarebbe la ragione per cui il nostro paese all’arrivo della pandemia di Covid-19 si è trovato del tutto impreparato. Secondo la ricostruzione della trasmissione Report, in onda questa sera su Rai3, però, se su quello stop non c’è la firma del ministro in persona, i documenti dimostrano che a discutere di come rivedere il dossier critico con l’Italia fu certamente il suo capo di gabinetto. E che lo stesso ministro avrebbe parlato con Ranieri Guerra, all’epoca vicedirettore dell’Oms e ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha ripetuto più volte (l’ultima ieri a Mezz’ora in più) di non essere stato lui a bloccare il report dell’Oms che criticava aspramente l’Italia per non aver aggiornato ilnazionale. Un ritardo che, secondo gli autori del, sarebbe la ragione per cui il nostro paese all’arrivo della pandemia di Covid-19 si è trovato del tutto impreparato. Secondo la ricostruzione della trasmissione Report, in onda questa sera su Rai3, però, se su quello stop non c’è la firma del ministro in persona, i documenti dimostrano che a discutere di come rivedere ilcritico con l’Italia fu certamente il suo capo di gabinetto. E che lo stesso ministro avrebbe parlato con, all’epoca vicedirettore dell’Oms e ...

