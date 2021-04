Un solo decesso dei 100 segnalati dopo i vaccini anti-Covid è stato associato con certezza al vaccino (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 17 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare uno screenshot di un documento a firma dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intitolato «Casi con esito fatale dopo vaccinazione Covid-19». Lo screenshot mostra una tabella che documenterebbe 100 «casi fatali» in Italia dopo i vaccini Comirnaty (Pfizer), Moderna e AstraZeneca. Analoga segnalazione ci è giunta il 19 marzo 2021, in riferimento a un articolo pubblicato il 16 aprile 2021 dal quotidiano Il Tempo. È vero che l’ultimo rapporto Aifa conta 100 segnalazioni di decessi avvenuti in seguito ad uno dei vaccini anti-Covid somministrati fino ad ora in Italia, ma solo in un caso è stato confermato un legame certo con la vaccinazione. Vediamo con ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 17 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare uno screenshot di un documento a firma dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intitolato «Casi con esito fatalevaccinazione-19». Lo screenshot mostra una tabella che documenterebbe 100 «casi fatali» in ItaliaComirnaty (Pfizer), Moderna e AstraZeneca. Analoga segnalazione ci è giunta il 19 marzo 2021, in riferimento a un articolo pubblicato il 16 aprile 2021 dal quotidiano Il Tempo. È vero che l’ultimo rapporto Aifa conta 100 segnalazioni di decessi avvenuti in seguito ad uno deisomministrati fino ad ora in Italia, main un caso èconfermato un legame certo con la vaccinazione. Vediamo con ...

