Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 19 aprile: il tentativo di Rossella verso Patrizio (Di lunedì 19 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 19 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Rossella voleva allontanarsi ancora di più da Patrizio, ma poi decide di fare un passo verso il suo ex. Come finirà? Una richiesta della madre Monica, che vive a Berlino con le gemelle Manuela e Micaela, mette Serena sotto pressione. La ragazza ha già vari problemi, e questo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021)“Unal”, puntata del 192021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?voleva allontanarsi ancora di più da, ma poi decide di fare un passoil suo ex. Come finirà? Una richiesta della madre Monica, che vive a Berlino con le gemelle Manuela e Micaela, mette Serena sotto pressione. La ragazza ha già vari problemi, e questo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Gio_Ferrante3 : RT @Tancred_i: Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene Ci sono cose che non metti a posto con due bende Quello che voglio non è mai que… - sangjoxhalf : RT @Tancred_i: Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene Ci sono cose che non metti a posto con due bende Quello che voglio non è mai que… - chiara_catogno : RT @Tancred_i: Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene Ci sono cose che non metti a posto con due bende Quello che voglio non è mai que… - rainboyfriends : RT @Tancred_i: Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene Ci sono cose che non metti a posto con due bende Quello che voglio non è mai que… - spank75 : @FilippiGeo Cerca solo un posto al sole. -