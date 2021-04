Un posto al sole | anticipazioni 20 aprile | Alberto sotto pressione

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 19 aprile 2021)Palladini sarà sempre più determinante ad Unal, come raccontano ledi martedì 20. L'uomo, da un momento all'altro, ha perso Clara e il piccolo Federico e non riesce ancora a capacitarsene. Dal canto suo, la Curcio ha deciso di fare le valige e andare via a causa dei ripetuti tradimenti del compagno con Barbara Filangieri.ha più volte spiegato a Clara di aver accettato quello squallido compromesso - ossia portare avanti una tresca amorosa con la sua titolare - solo per non rischiare di perdere il suo impiego presso la sua agenzia immobiliare. Tuttavia, nonostante la giovane abbia provato ad accettare quella situazione, alla fine non ci è riuscita e lo ha lasciato. Palladini, dopo aver reagito con rabbia e veemenza di fronte alla ...