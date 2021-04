Un centro di gravità permanente? La difesa italiana e il Mediterraneo allargato (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dibattito relativo ai temi della politica estera si è ultimamente incentrato sia sulle parole di Mario Draghi sul presidente turco Recep Tayyip Erdogan (e a sui silenzi in merito al caso di Patrik Zaki), nonché sul presunto ruolo giocato dal presidente del Consiglio nell’accrescere il prestigio internazionale all’Italia all’interno del contesto europeo e con Washington. Ma, al di là della comprensibile attenzione riservata ai primi “due cerchi” tradizionali di riferimento per la politica estera italiana, è opportuno soffermarci sulla crescente centralità giocata dal “terzo cerchio”, quello Mediterraneo, definito di recente “terzo cerchio e mezzo”, data la profondità della proiezione nazionale in Sahel e, in generale, nel continente africano. L’arrivo delle forze speciali italiane in Sahel per la missione Takuba, le recenti parole del ministro ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dibattito relativo ai temi della politica estera si è ultimamente incentrato sia sulle parole di Mario Draghi sul presidente turco Recep Tayyip Erdogan (e a sui silenzi in merito al caso di Patrik Zaki), nonché sul presunto ruolo giocato dal presidente del Consiglio nell’accrescere il prestigio internazionale all’Italia all’interno del contesto europeo e con Washington. Ma, al di là della comprensibile attenzione riservata ai primi “due cerchi” tradizionali di riferimento per la politica estera, è opportuno soffermarci sulla crescente centralità giocata dal “terzo cerchio”, quello, definito di recente “terzo cerchio e mezzo”, data la profondità della proiezione nazionale in Sahel e, in generale, nel continente africano. L’arrivo delle forze speciali italiane in Sahel per la missione Takuba, le recenti parole del ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : centro gravità Puglia - Emofilia e sport nasce lo sportello 'Emofit' Lo sport a portata di click ... Dirigente Medico del Centro Emofilia Pediatrico del Policlinico - Giovanni XXIII di Bari Tra gli ...sportiva deve prevedere una attenta valutazione da parte del medico che tenga conto della gravità ...

Al Policlinico 2834 parti nel 2020, +6 rispetto al 2019 Il Punto nascita del Policlinico è centro Hub per i parti difficili anche per la presenza della ... soprattutto negli ultimi mesi in cui si è osservato una maggior gravità della sintomatologia nelle ...

