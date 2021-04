Ultime Notizie Serie A: Assemblea di Lega senza Inter, Milan e Juve (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – «Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni» Ore 13.00 – Oggi pomeriggio, alle 17:30, 17 club di Serie A si incontreranno per una riunione Interna straordinaria dopo l’annuncio arrivato nella notte della nascita della SuperLega. E lo faranno senza tre club italiani. Juve, Inter e Milan, gli unici tre club italiani che hanno aderito alla nuova competizione, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – «Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni» Ore 13.00 – Oggi pomeriggio, alle 17:30, 17 club diA si incontreranno per una riunionena straordinaria dopo l’annuncio arrivato nella notte della nascita della Super. E lo farannotre club italiani., gli unici tre club italiani che hanno aderito alla nuova competizione, ...

Advertising

fanpage : Mascherine trasparenti per gli studenti sordi: l'appello di Nicola Fratoianni - fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arr… - GoalItalia : Il comunicato congiunto dell'ECA dopo il meeting condotto da van der Sar, in assenza di #Agnelli ?? PSG e Bayern ha… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Protestano i lavorati Coolap: abbandonati dall'Asp) è stato pubblicato su: Tem… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Nuovo asfalto al quartiere Lombardo, ecco dove) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… -