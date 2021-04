UK | Tesoro e Bank of England lavorano a una valuta digitale

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilbritannico e laofhanno lanciato oggi una nuova task force per lavorare alla potenziale creazione di unasupportata dalla banca centrale. Se approvata, la“esisterebbe accanto a contanti e depositi bancari, piuttosto che sostituirli”, sottolinea un comunicato, dove viene evidenziato che “il governo riconosce che il denaro contante rimane importante per milioni di persone”. La nuova CentralDigital Currency (CBDC) Taskforce è co-presieduta dal vice governatore della Banca d’Inghilterra, Jon Cunliffe, e dal direttore generale dei servizi finanziari del, Katharine Braddick. Nella nota che annuncia la sua creazione viene comunque sottolineato che il governo e ...

Tesoro Bank

Il Tesoro britannico e la Bank of England hanno lanciato oggi una nuova task force per lavorare alla potenziale creazione di una valuta digitale supportata dalla banca centrale . Se approvata, la valuta ...