Ufficiale | Superlega | anche la FIFA si schiera contro la competizione

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non si è fatta attendere l’opinione dellain merito alla creazione dellaOrmai è, è nata la. A darne l’annuncio, oltre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus con un comunicato ufficiale annuncia la sottoscrizione alla Superlega ???? - ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - DiMarzio : I 12 club fondatori annunciano la creazione della #Superlega: il comunicato ufficiale - Noodles91572576 : RT @sempreciro: Il pallone ufficiale della #SuperLega #SuperLeague - MrGnotizie : Le 12 società che vogliono fondare la Superlega intendono fare il loro annuncio ufficiale in concomitanza con il 45… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Superlega

Europea: gli aggiornamenti sulla creazione della nuova competizione internazionale d'elite Dodici squadre hanno aderito alla nuovaEuropea con un comunicato. Nello specifico, le società in questione sono Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, ...Presidente della neonataè Florentino Perez, con Andrea Agnelli " che ha rassegnato le dimissioni dalla guida dell'Eca e rinunciato al posto nell'Esecutivo Uefa " e Joel Glazer come vice. ...23 Dopo Inter e Juve anche il Milan ha comunicato ufficialmente l’adesione alla nuova Super Lega. IL COMUNICATODodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo ...Nasce nella notte la Superlega, 12 club europei si mettono in proprio e danno vita ad una competizione i cui strascichi saranno numerosi ...