UFFICIALE: il Bayern Monaco si schiera con il Borussia, no alla Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Bayern Monaco e Borussia Dortmund dicono no, in maniera congiunta alla neonata Superlega: continueranno a far parte dell’ECA Non solo il Borussia Dortmund, ma anche il Bayern Monaco dice di no alla Superlega, ora è UFFICIALE. Ecco il comunicato: «I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri consiglio di amministrazione dell’ECA hanno respinto i piani per fondare una Superlega. Entrambi i club tedeschi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021)Dortmund dicono no, in maniera congiuntaneonata: continueranno a far parte dell’ECA Non solo ilDortmund, ma anche ildice di no, ora è. Ecco il comunicato: «I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri consiglio di amministrazione dell’ECA hanno respinto i piani per fondare una. Entrambi i club tedeschi ...

