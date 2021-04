Uefa | prorogata la deadline per Dublino | Monaco e Bilbao per presenza pubblico agli Europei

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nel Comitato Esecutivo, che si sta svolgendo in queste ore in Svizzera, laha prolungato di una settimana laper le città che non hanno ancora garantito ladelnegli stadi in occasione del prossimo Europeo, ovverodi Baviera e. La data della scadenza è rimandata, quindi, a venerdì 23 aprile. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Uefa , prorogata la deadline per Dublino, Monaco e Bilbao per presenza pubblico ai prossimi Europei -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa prorogata

Calcio News 24

Ci sono scadenze da rispettare sia in Italia sia nei confronti dell'. La deadline del prossimo 16 febbraio è stataperò fino a maggio dopo il pagamento degli stipendi di luglio - agosto ...Ci sono scadenze da rispettare sia in Italia sia nei confronti dell'. La deadline del prossimo 16 febbraio è stataperò fino a maggio dopo il pagamento degli stipendi di luglio - agosto ...Il Comitato Esecutivo della UEFA ha prorogato la scadenza per Monaco, Dublino e Bilbao circa la presenza di pubblico negli stadi Il Comitato Esecutivo della UEFA in corso di svolgimento in Svizzera ha ...Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 16.168 nuovi casi di coronavirus su 334.766 tamponi effettuati (tasso positività 4,8%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.809.193. I d ...