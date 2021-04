UEFA, il presidente Ceferin attacca Andrea Agnelli: “Mai vista una persona mentire così” (Di lunedì 19 aprile 2021) L’attacco del presidente UEFA La notizia della creazione della Superlega, con 12 club che parteciperanno a questo nuovo format, ha creato un vero e proprio scossone nel mondo del calcio. Non si è fatta attendere la durissima reazione del numero uno della UEFA, Alexander Ceferin che si è detto inorridito dalla creazione di questa competizione. UFEA – ha detto – distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. UEFA non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche. Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021) L’attacco delLa notizia della creazione della Superlega, con 12 club che parteciperanno a questo nuovo format, ha creato un vero e proprio scossone nel mondo del calcio. Non si è fatta attendere la durissima reazione del numero uno della, Alexanderche si è detto inorridito dalla creazione di questa competizione. UFEA – ha detto – distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio.non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualchela solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche. Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i ...

