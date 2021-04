Uefa, Christillin: “Voglio bene ad Agnelli, ma ha sbagliato” (Di lunedì 19 aprile 2021) Christillin, membro board Uefa e Fifa: “Superlega fuori dall’ordinamento sportivo. Agnelli ha fatto la scelta sbagliata” Arrivano altre reazioni dalla Uefa, in particolare da Evelina Christillin, membro del board di Uefa e Fifa. Il dirigente continentale è intervenuto ospite della trasmissione ‘Otto e Mezzo’ in onda su ‘La7’. Queste le sue parole: “Non abbiamo alcuna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021), membro boarde Fifa: “Superlega fuori dall’ordinamento sportivo.ha fatto la scelta sbagliata” Arrivano altre reazioni dalla, in particolare da Evelina, membro del board die Fifa. Il dirigente continentale è intervenuto ospite della trasmissione ‘Otto e Mezzo’ in onda su ‘La7’. Queste le sue parole: “Non abbiamo alcuna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

