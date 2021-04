Uefa, Ceferin: “Uniti contro la Super Lega, progetto senza senso. Club fondatori mossi da avidità” (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella conferenza stampa a margine del Comitato Esecutivo realizzato a Montreaux, il presidente dell’Uefa Ceferin ha dichiarato parole forti contro la Super Lega: “Non posso che sottolineare come in questo momento la Uefa e il mondo del calcio siano Uniti contro la proposta egoistica di pochi Club motivati dall’avidità e da nient’altro. Siamo tutti Uniti contro questo progetto senza senso”. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella conferenza stampa a margine del Comitato Esecutivo realizzato a Montreaux, il presidente dell’ha dichiarato parole fortila: “Non posso che sottolineare come in questo momento lae il mondo del calcio sianola proposta egoistica di pochimotivati dall’e da nient’altro. Siamo tuttiquesto”. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

