Ue, riteniamo Mosca responsabile per la salute di Navalny (Di lunedì 19 aprile 2021) "Le condizioni di Navalny sono critiche. Abbiamo saputo che è stato trasferito nell'ospedale della prigione. Chiediamo che abbia accesso immediato ai suoi medici di fiducia. riteniamo la Russia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "Le condizioni disono critiche. Abbiamo saputo che è stato trasferito nell'ospedale della prigione. Chiediamo che abbia accesso immediato ai suoi medici di fiducia.la Russia ...

