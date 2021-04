Ue: riteniamo la Russia responsabile per la salute di Navalny (Di lunedì 19 aprile 2021) 'riteniamo Mosca responsabile per la salute di Alexei Navalny'. Lo ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, precisando che le condizioni di salute dell'oppositore russo 'sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Moscaper ladi Alexei'. Lo ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, precisando che le condizioni didell'oppositore russo 'sono ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ue: riteniamo la Russia responsabile per la salute di Navalny #navalny - RaiNews : #Ue, #Borrell: 'Riteniamo la #Russia responsabile per la salute di #Navalny' - GabryIonesc2 : RT @MediasetTgcom24: Ue: riteniamo la Russia responsabile per la salute di Navalny #navalny - MutiLeonilde : RT @RaiNews: #Ue, #Borrell: 'Riteniamo la #Russia responsabile per la salute di #Navalny' - ana_comneno : RT @RaiNews: #Ue, #Borrell: 'Riteniamo la #Russia responsabile per la salute di #Navalny' -