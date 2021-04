Ue: "All'Italia 54 mln di dosi nei prossimi 3 mesi". Gelmini: "Immunità di gregge già ad agosto o settembre" (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel giorno in cui l’Italia supera i 15 milioni di vaccinazioni, dalla Ue arriva l’annuncio che il nostro paese avrà “nei prossimi tre mesi 54 milioni di vaccini dei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton, intervistato da Fabio Fazio, sottolineando che questo permetterà di “vaccinare il 70 per cento degli adulti entro luglio”.L’annuncio arriva nel giorno in cui i dati indicati dal commissario Francesco Figliuolo confermano l’accelerazione della campagna vaccinale che segna, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, “una fase diversa: sono stati somministrati in 3 giorni - ha detto - un milione di dosi di vaccino”. Di questo passo, secondo la ministra per gli Affari regionali Mariastella ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel giorno in cui l’supera i 15 milioni di vaccinazioni, dalla Ue arriva l’annuncio che il nostro paese avrà “neitre54 milioni di vaccini dei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton, intervistato da Fabio Fazio, sottolineando che questo permetterà di “vaccinare il 70 per cento degli adulti entro luglio”.L’annuncio arriva nel giorno in cui i dati indicati dal commissario Francesco Figliuolo confermano l’accelerazione della campagna vaccinale che segna, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, “una fase diversa: sono stati somministrati in 3 giorni - ha detto - un milione didi vaccino”. Di questo passo, secondo la ministra per gli Affari regionali Mariastella ...

