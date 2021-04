TvZoom compie 10 anni | si rifà il look e cambia editore

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 19 aprile 2021)è on line dal 15 novembre 2011 Quest’anno, a novembre,compirà 10. Era infatti il 15 novembre del 2011 quando il nostro magazine, una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma, andò on line per la prima volta. Da allora abbiamo pubblicato circa 35 mila articoli, posizionandoci da subito come fonte autorevole per la media industry e diventando un punto di riferimento per il trade dell’audiovisivo. Dal primo giorno la mission diè stata quella di partecipare in maniera costruttiva al dibattito sulla televisione, con un occhio di riguardo alle nuove realtà e alle ultime tendenze, per informare in maniera obiettiva ed esclusiva i lettori e gli addetti ai lavori, per i quali siamo una delle principali fonti d’informazione. 10dimenti In un ...