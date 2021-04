Tutti a scuola in presenza dal 26 aprile. Ma resta il nodo dei trasporti, mai risolto. Gelmini: “Puntiamo a un utilizzo maggiore dei tamponi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutti a scuola, al 100%, in presenza, fino alla fine dell’anno scolastico in corso dal prossimo 26 aprile, data fissata dal governo per l’avvio delle riaperture (leggi l’articolo). È l’obiettivo che si è dato il premier Mario Draghi, annunciato nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso (qui il video) e ribadito anche ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo il quale “la scuola è l’architrave della società e vogliamo che il più alto numero di ragazzi possa tornare in presenza per l’ultimo mese di lezioni. Il rischio c’è ma è, come ha detto Draghi, ragionato”. “La strategia del governo prevede un utilizzo maggiore dei tamponi per individuare i contagi anche in ambito scolastico”, ha detto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 aprile 2021), al 100%, in, fino alla fine dell’anno scolastico in corso dal prossimo 26, data fissata dal governo per l’avvio delle riaperture (leggi l’articolo). È l’obiettivo che si è dato il premier Mario Draghi, annunciato nel corso della conferenza stampa del 16scorso (qui il video) e ribadito anche ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo il quale “laè l’architrave della società e vogliamo che il più alto numero di ragazzi possa tornare inper l’ultimo mese di lezioni. Il rischio c’è ma è, come ha detto Draghi, ragionato”. “La strategia del governo prevede undeiper individuare i contagi anche in ambito scolastico”, ha detto, ...

Advertising

LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - repubblica : Tutti a scuola dal 26 aprile, sindacati duri col governo: 'L'esecutivo ci ripensi, prima il vaccino a tutti i prof' - EnricoLetta : La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovrem… - infoitinterno : Ritorno a scuola per tutti, sindacati delusi dal ministero: “Dai vaccini ai tamponi, mancano le… - mariaco24397218 : @Cartabellotta Ma se per tornare tutti a scuola nelle aule non ci sarà il distanziamento di un metro vuol dire che… -