TRUMP | IL PAPA E IL TRAFFICO DI BAMBINI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA STORIA DI UN MASSACRO

A cura di Davide Donateo Sulla "liceità" dell'uso di cellule prese da feti abortiti per preparare vaccini anti Covid-19, i gesuiti tornano alla carica. Sfidando i fulmini delle componenti cattoliche più tradizionaliste e reazionarie Bergoglio ha dato la sua approvazione e quella della sua chiesa all'utilizzo in laboratorio di tessuti di feti abortiti per ricavarne proviene da Database Italia.

