Troppo pochi gli psicologi nel pubblico (Di lunedì 19 aprile 2021) Dall'inizio della pandemia è emerso con forza sia il tema del disagio psicologico che quello della promozione delle risorse psicologiche per la resilienza e per costruire nuovi equilibri adattivi. Le ormai molteplici ricerche fatte a livello internazionale e italiano ci hanno consegnato un quadro che va ben compreso e che può essere paragonato ad un iceberg: una parte emersa di disturbi psichici più gravi e una parte sommersa, molto più grande, di stress, malessere e disagio psicologico. In base all'ultima indagine sullo stress degli italiani dell'Istituto Piepoli per il CNOP del 6 aprile scorso risulta che il 44% della popolazione ha un livello di stress elevato (tra 80 e 100), una recentissima indagine della Fondazione Italia in Salute ha mostrato l'impatto della pandemia sulla psiche collettiva. Ci sono dati impressionanti: l'82,2% ...

