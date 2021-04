Triathlon | Angelica Olmo è seconda nella tappa di Melilla della Europe Cup 2021

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ottimo secondo posto per(CS Carabinieri)Cup di(Spagna), dopo aver superato in volata la transalpina Leonie Periault. Davanti a tutti la sua nazionale Cassandre Beaugrand, campionessa del mondo a squadre. Una gara da protagonista perche, dopo aver accusato una trentina di secondi di ritardo nel nuoto, è stata abile a rientrare sulla testacorsa nelle prime fasifrazione ciclistica, andando a formare il gruppo delle migliori insieme ad altre 11 atlete. La portacolori italiana ha mostrato un’ottima condizione di forma e, appena posata la bici in T2, si è inseritalotta per la zona medaglie sin dalle prime battute delle ...