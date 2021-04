Trash italiano sparito dai social | svelati i motivi | azione legale

(Di lunedì 19 aprile 2021)dai, Giornalettismo ha riportato i: dietro lo stop ci sarebbe un’“corposa e immediata”, la pagina è irraggiungibile (screen)La scorsa settimana la scomparsa del noto canaleaveva fatto notizia. I profilinon erano più raggiungibili e in molti si sono chiesti iche oggi sono finalmente noti. Si era pensato fosse un’fatta di proposito dai gestori della pagina per poi ritornare in pompa magna. L’ipotesi meno accreditata era che la pagina avesse ricevuto una denuncia da parte di qualche televisione italiana. E i fatti hanno dato ragione a chi, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trash italiano

TPI

Problemi con l'azienda del Biscione per uno degli account più seguiti sui social ...Sono giorni, ormai, che sui social ci stiamo chiedendo che fine abbia fatto, sparito da tutti i canali ufficiali (Instagram, Twitter e Facebook). Anche il sito è andato in stand by e pure l'applicazione per smartphone. Perchési è cancellato dai ...I profili social di Trash Italiano sono improvvisamente spariti. La pagina, che tra le diverse piattaforme contava circa 5 milioni di follower totali, sarebbe stata “chiusa a causa di un’azione legale ...Che fine ha fatto Trash Italiano su Instagram? Da qualche giorno l’account è letteralmente sparito dalla piattaforma social così come il suo sito è stato momentaneamente chiuso. Prima di andare via Tr ...