Trash Italiano si cancella dai Social, Parpiglia: "Causa legale con Mediaset" (Di lunedì 19 aprile 2021) In molti di voi nelle ultime settimane si saranno accorti che il noto portale di notizie di cronaca rosa e non solo, Trash Italiano, si è cancellato dai Social e che il sito risulta momentaneamente in stand by e non raggiungibile per gli utenti. Questa notizia è stata un colpo al cuore, un fulmine a ciel sereno per tutti i follower e gli utenti che leggevano le vicende dei personaggi del mondo dello spettacolo su questa pagina web. Sono state avanzate diverse ipotesi su quello che parrebbe essere accaduto a Trash Italiano e anche noi abbiamo avanzato delle teorie su cosa è successo in merito alla chiusura, che ha comunque qualcosa di sospetto e poco chiaro che gli ruota attorno. Perché Trash Italiano è sparito dai Social? Il motivo ...

