Trash Italiano: perché ha chiuso? Azione legale da parte di Mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Svelato il mistero che sta dietro all'improvvisa chiusura di Trash Italiano: scopriamo perché l'ideatore Marco D'Annolfi è stato costretto a prendersi una "pausa". C'entrerebbe il colosso televisivo Mediaset… Leggi anche: Lol 2: quando la seconda stagione? Cast comici italiani Trash Italiano che fine ha fatto? perché è sparito? Nonostante le congetture più fantasiose, Giornalettismo ha rivelato la causa della chiusura di Trash...

biebersplume : trash italiano ha chiuso perché è stato querelato da mediaset ma in che senso - Alexdenvers_ : @dc_pdv @lookatmyglow Si dice che Mediaset abbia fatto causa a Trash italiano perché ha criticato un personaggio mo… - Alexdenvers_ : RT @lookatmyglow: la pettegola che è in me ha bisogno di ulteriori dettagli sul caso di Trash Italiano - chaptersburnn : SCUSATE MA HO APPENA SCOPERTO CHE TRASH ITALIANO È STATO QUERELATO DALLA MEDIASET IN CHE SENSO???????? - tuttopuntotv : Trash Italiano si cancella dai Social, Parpiglia: “Causa legale con Mediaset” #TrashItaliano -