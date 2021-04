Trash Italiano fermato da un’azione legale di Mediaset? (Di lunedì 19 aprile 2021) Da qualche giorno Trash Italiano ha cancellato tutti i suoi profili social: secondo alcune indiscrezioni il motivo sarebbe un'azione legale di Mediaset. Mediaset ha costretto Trash Italiano a chiudere i suoi profili social? La clamorosa indiscrezione è stata data da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, anche se al momento non sarebbero chiari i motivi dell'azione legale intrapresa dall'azienda contro Marco D'Annolfi, fondatore delle pagine social. Trash Italiano era sparito dal 14 aprile dal web, in poche ore erano scomparse sia le pagine Instagram che quelle di Twitter e il relativo blog. La pagina Instagram creata da Marco D'Annolfi contava circa 3milioni e 700mila follower, e si basava su gif e meme presi dal mondo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Da qualche giornoha cancellato tutti i suoi profili social: secondo alcune indiscrezioni il motivo sarebbe un'azionediha costrettoa chiudere i suoi profili social? La clamorosa indiscrezione è stata data da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, anche se al momento non sarebbero chiari i motivi dell'azioneintrapresa dall'azienda contro Marco D'Annolfi, fondatore delle pagine social.era sparito dal 14 aprile dal web, in poche ore erano scomparse sia le pagine Instagram che quelle di Twitter e il relativo blog. La pagina Instagram creata da Marco D'Annolfi contava circa 3milioni e 700mila follower, e si basava su gif e meme presi dal mondo ...

Advertising

ricciolafallita : RT @VERSACEHADID: la mediaset ha iniziato una causa contro trash italiano - stringimimiley : RT @g0ddessmez: se la chiusura di trash italiano dovesse essere tutto frutto di uno scherzo delle iene sappiate che non fa ridere https://t… - WillHerondaleJC : trash italiano ha chiuso per un'azione legale intrapresa dalla Mediaset, che quella pagine vi piacesse o meno resta… - dramaaloover : RT @bad4tlove_: Quindi Trash Italiano che prendeva per il culo le tipe di U&D che sponsorizzano cose stava per lanciare una linea di creme… - sobersizzler : Ma perché Mediaset ha denunciato trash italiano? Non ho capito -