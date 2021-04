Trash Italiano: chiusura per un'azione legale da parte di Mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Negli ultimi quattro giorni la chiusura di tutti i social di Trash Italiano e del relativo sito web non è passata inosservata e ha fatto sorgere moltissime domande sul web. Alcuni utenti hanno pensato ad uno scherzo, altri ad una attività di promozione del brand. Trash Italiano ha chiuso davvero per questi motivi? Sembrerebbe proprio di no. Giornalettismo ha rivelato quella che sembrerebbe essere la vera causa della chiusura di Trash Italiano: dietro la scelta obbligata ci sarebbe in realtà un’azione legale avviata da Mediaset. Il pezzo di Gabriele Parpiglia sul perché Trash Italiano ha chiuso riporta: Alla base dell’addio ai social c’è una causa ... Leggi su sicksadworld (Di lunedì 19 aprile 2021) Negli ultimi quattro giorni ladi tutti i social die del relativo sito web non è passata inosservata e ha fatto sorgere moltissime domande sul web. Alcuni utenti hanno pensato ad uno scherzo, altri ad una attività di promozione del brand.ha chiuso davvero per questi motivi? Sembrerebbe proprio di no. Giornalettismo ha rivelato quella che sembrerebbe essere la vera causa delladi: dietro la scelta obbligata ci sarebbe in realtà un’avviata da. Il pezzo di Gabriele Parpiglia sul perchéha chiuso riporta: Alla base dell’addio ai social c’è una causa ...

_saraluciano : RT @GianmarcoZagato: @trash_italiano Quindi se un uomo di mezza età fa un fischio di apprezzamento a lui, è d’accordo? Ringrazia? Fa un sor… - merybarons : Quanto materiale stasera che Trash Italiano non potrà usare ????#FelicissimaSera - chiaraquella : Pio e Amedeo proprio come Trash italiano da domani: #FelicissimaSera - chiaraquella : Pio e Amedeo finiscono come Trash Italiano con Bugo, a fine puntata vengono querelati da Vasco rossi… - iamEBarlow : RT @ivyqckson: @emmaxmcu PUAHAHAH TRASH ITALIANO -