Tour of the Alps, le pagelle di oggi: Moscon ridà vigore al movimento azzurro! BikeExchange e Ag2r incerte (Di lunedì 19 aprile 2021) La vittoria di Gianni Moscon è ciò che più serviva al ciclismo italiano per darsi forza e trovare la carica giusta per riscattarsi. Una scossa che però, riguarda in primis lo stesso corridore trentino, tornato ad alzare le braccia al cielo dopo ben due anni e mezzo di digiuno, e una prima parte di stagione complicata per un infortunio al polso destro. Le strade di ‘casa sua’, lui che è cittadino di Innsbruck da oramai tre anni a questa parte, gli hanno portato non poca fortuna in un trionfo da classificare così: semplicemente perfetto. Ottima la sua Ineos Grenadiers che ha svolto un lavoro semplicemente egregio. incerte, insicure invece, formazioni del calibro del Team BikeExchange e l’Ag2r Citroen Team. pagelle PRIMA TAPPA Tour OF THE Alps 2021 Gianni ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) La vittoria di Gianniè ciò che più serviva al ciclismo italiano per darsi forza e trovare la carica giusta per riscattarsi. Una scossa che però, riguarda in primis lo stesso corridore trentino, tornato ad alzare le braccia al cielo dopo ben due anni e mezzo di digiuno, e una prima parte di stagione complicata per un infortunio al polso destro. Le strade di ‘casa sua’, lui che è cittadino di Innsbruck da oramai tre anni a questa parte, gli hanno portato non poca fortuna in un trionfo da classificare così: semplicemente perfetto. Ottima la sua Ineos Grenadiers che ha svolto un lavoro semplicemente egregio., insicure invece, formazioni del calibro del Teame l’Citroen Team.PRIMA TAPPAOF THE2021 Gianni ...

Advertising

Gazzetta_it : Tour of the #Alps, a #Innsbruck rinasce #Moscon: che colpo di mano nel finale - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 19/04/2016. I BLACK SABBATH si esibiscono alla Lad Arena di Melbourne, in Australia, per il “The End” Tour. Ecco alcuni dei br… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 19/04/1977. I LED ZEPPELIN suonano a Cincinnati, Ohio, nel tour americano di supporto all'album 'The Song Remains the Same'. L… - Eurosport_IT : 911 GIORNI DOPO ???? Il 'trattore' Gianni Moscon si aggiudica la prima tappa del Tour of the Alps e ritrova una vitt… - OA_Sport : Tour of the Alps, le pagelle di oggi: #Moscon ridà vigore al movimento azzurro! BikeExchange e Ag2r incerte… -