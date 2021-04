Tottenham, José Mourinho esonerato. C’è la vicenda SuperLega dietro? (Di lunedì 19 aprile 2021) Notizia shock proveniente dall’Inghilterra: José Mourinho esonerato dal Tottenham. Sconosciuti i motivi della decisione: la SuperLega come movente? Dopo lo shock per la nascita della SuperLega, un’altra notizia scuote il lunedì calcistico: José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham nella mattinata odierna. L’indiscrezione è stata lanciata dal Telegraph, in attesa del comunicato ufficiale degli Spurs, ancora non pervenuto. Una decisione che ha scatenato subito numerosi reazioni sui social. Ma l’esonero dello Special One non trova una vera e propria spiegazione in merito. L’unica strada percorribile al momento è quella legata ai risultati stagionali: infatti, gli Spurs sono fuori dall’Europa League ed in ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Notizia shock proveniente dall’Inghilterra:dal. Sconosciuti i motivi della decisione: lacome movente? Dopo lo shock per la nascita della, un’altra notizia scuote il lunedì calcistico:è statodalnella mattinata odierna. L’indiscrezione è stata lanciata dal Telegraph, in attesa del comunicato ufficiale degli Spurs, ancora non pervenuto. Una decisione che ha scatenato subito numerosi reazioni sui social. Ma l’esonero dello Special One non trova una vera e propria spiegazione in merito. L’unica strada percorribile al momento è quella legata ai risultati stagionali: infatti, gli Spurs sono fuori dall’Europa League ed in ...

