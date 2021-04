Tottenham | esonerato Mourinho | lo Special One paga gli scarsi risultati di questa stagione

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, esonerato #Mourinho: confermato l'addio, si attende il comunicato ufficiale @SkySports - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? José #Mourinho è stato esonerato dal Tottenham ?? - ZZiliani : #Mourinho esonerato. Il #Tottenham andava male, ma pare che Mou si sia rifiutato di fare allenare i giocatori in se… - RedazioneFM : #Tottenham: Clamoroso, esonerato Josè #Mourinho! - magnificosnello : RT @spicciar: R-E-S-P-E-C-T per José Mourinho. Esonerato dal Tottenham Hotspur per essersi opposto alla #SuperLega (che poi, il fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham esonerato

Terremoto al. José Mourinho è stato, tre giorni dopo il pareggio per 2 - 2 in casa dell'Everton di Carlo Ancelotti. Al suo posto al momento è stato scelto Ryan Mason dall'under 23. Il tecnico ...José Mourinho non è più l'allenatore degli Spurs. Il tecnico portoghese è stato infattidaltre giorni dopo il pareggio per 2 - 2 in casa dell'Everton. In arrivo la comunicazione ufficiale da parte degli Spurs. Mou lascia dopo un anno e mezzo dal suo ritorno a Londra. ...Premier: il Tottenham ha esonerato Mourinho Il tecnico portoghese paga l'eliminazione in Europa League e il settimo posto in classifica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...Lo Special One non sarà più l'allenatore degli Spurs. La drastica decisione di Levy dopo una stagione deludente ...